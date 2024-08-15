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13:32, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно о готовности Галкина выступить на корпоративе перед россиянами

Mash: Галкин готов выступить на корпоративе перед россиянами за 8 млн рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) готов отказаться от антироссийских шуток на выступлениях. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Артист согласен выступить на корпоративе перед россиянами за восемь миллионов рублей. Отмечается, что Галкин согласен работать без импровизаций, по сценарию, который ему напишут. При этом каких-либо личных запретов в условиях нет — ради заказчика юморист может отказаться от антироссийских высказываний.

Сообщается, что в гримерке Галкина должны быть фрукты, различные нарезки и бутылка 18-летнего виски Macallan. Другими обязательными условиями в райдере артиста являются охрана и проживание в пятизвездочном отеле.

Ранее сообщалось, что Галкина обматерили во время концерта в Юрмале. Инцидент произошел, когда юморист начал беседовать с залом.

16 сентября 2022 года Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов. Такое решение ведомство объяснило тем, что юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Артист пытался оспорить это решение, однако суд встал на сторону министерства.

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      Олег Давыдов
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