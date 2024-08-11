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22:24, 11 августа 2024Культура

Галкина обматерили на концерте в Юрмале

Зритель обматерил Максима Галкина на концерте в Юрмале

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обматерили в ходе концерта в Юрмале. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующее видео.

Галкин общался со зрителями и предложил им задать вопросы. Позже шоумен подошел к автору видео и тот сообщил, что пришел на концерт только для того, чтобы высказать свое мнение об артисте, после чего обматерил Галкина.

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«Вы пришли для этого? Купили билет в первый ряд. Спасибо! Ваши деньги послужат моей семье», — ответил юморист. Зал поддержал Галкина аплодисментами. Позже недовольный зритель попытался вручить артисту цветы, однако Галкин не стал их брать, отметив, что это была бы «слишком большая честь» для критика.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что критика Максима Галкина в адрес артистов Григория Лепса, Олега Газманова и Надежды Бабкиной за отсутствие реакции на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является попыткой отвлечь внимание. Толмачев назвал отсутствие постов про ситуацию в регионе «по-мужски сдержанной реакцией на трагедию».

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      Артём Верейкин
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