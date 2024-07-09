Пугачеву хотят лишить имущества в России. В Госдуме возмущены ее постом о попадании ракеты в детскую больницу Киева

Пугачеву хотят признать иностранным агентом за слова об обстреле в Киеве

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев от партии «Родина» призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом за дискредитацию Вооруженных сил России после ее последней публикации в соцсетях на тему украинского конфликта.

Кроме того, он просит лишить артистку имущества на территории России.

Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду Алексей Журавлев депутат Государственной Думы

На данный момент иноагентом в России признан муж певицы Максим Галкин. После начала спецоперации супруги вместе с детьми уехали из РФ.

Депутат Алексей Журавлев Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пугачева отреагировала на попадание ракеты в детскую больницу Киева и вспомнила о Боге

Ранее в этот же день артистка опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, отреагировав таким образом на попадание ракеты в крупнейшую на Украине детскую больницу «Охматдет» 8 июля. «Бог терпелив, но всему есть предел», — подписала она фотографию пострадавшего ребенка на руках у женщины.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя реакцию Пугачевой, предположил, что на подобные заявления ее подтолкнули «недобросовестные люди или недобросовестные средства массовой информации». «Такие заявления делать надо ответственно. Просто идти вслед за усилиями западных пропагандистов — очень опасная, нелепая штука для публичных фигур», — сказал он.

Власти Киева обвинили в случившемся в украинской столице Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что Россия не наносит удары по гражданским объектам. По его словам, в случае с больницей в Киеве речь идет о падении ракеты противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины, что подтверждали в Минобороны РФ.

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Госдуме уже просили признать Пугачеву иноагентом

В марте Журавлев уже просил признать эстрадную певицу иностранным агентом. Он хотел, чтобы артистка больше не имела возможности получать деньги из России. По мнению Журавлева, после такой меры она «приползет каяться и прощения просить».

Призыв депутата прозвучал, после того как Пугачева резко отреагировала на критику певца Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Исполнительница посмеялась над его словами о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях», и заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.

В том же месяце сообщалось, что артистка может попасть в соответствующий реестр к своему юбилею. Уточнялось, что после того, как Генпрокуратура передала Минюсту запрос, ведомство начало проверку источников финансирования Пугачевой, а также ее высказываний. Подтверждал эту информацию и депутат Госдумы Сергей Соловьев. Он отмечал, что хоть творчество Пугачевой любимо россиянами, но сейчас она «встала в один ряд с врагами».

Возможное признание Пугачевой иноагентом назвали большой ошибкой

О возможном признании Пугачевой иноагентом высказывалась журналистка Ксения Собчак. По ее мнению, это было бы большой ошибкой.

Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура Ксения Собчак телеведущая

По словам телеведущей, певица не делала настолько радикальных публикаций и политических заявлений наравне с людьми, которые уже внесены в соответствующий реестр.