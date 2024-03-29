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18:18, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Собчак высказалась о возможном признании Пугачевой иноагентом

Собчак заявила, что признание Аллы Пугачевой иноагентом будет большой ошибкой
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Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом будет большой ошибкой, заявила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Мнением по поводу возможного внесения артистки в реестр иностранных агентов она поделилась в своем Telegram-канале.

«Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура», — высказалась Собчак.

Она отметила, что певица не делала радикальных публикаций и политических заявлений. При этом другие люди, внесенные в реестр, допускали «хоть какие-то» политические высказывания, добавила журналистка.

Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьев подтвердил, что Пугачеву собираются включить в реестр иностранных агентов. По его словам, Генпрокуратура начала процедуру по признанию артистки иноагентом.

Перед этим стало известно, что артистка может попасть в соответствующий реестр к своему юбилею. Уточнялось, что, после того как Генпрокуратура передала Минюсту РФ запрос, ведомство начало проверку источников финансирования Пугачевой, а также ее высказываний.

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      Маргарита Щигарева
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