В России ответили на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу Киева

Сенатор Карасин раскритиковал слова Пугачевой о попадании ракеты в больницу

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова народной артистки СССР, певицы Алла Пугачевой о попадании ракеты в крупнейшую на Украине детскую больницу «Охматдет» в Киеве. В разговоре с «Лентой.ру» политик подчеркнул, что российские военные наносят удары только по местам скопления вооруженных сил противника.

«Мне почему-то кажется, что Аллу Борисовну на подобного рода заявления подтолкнули недобросовестные люди или недобросовестные средства массовой информации, которые только этим и пестрят. Такие заявления делать надо ответственно. Просто идти вслед за усилиями западных пропагандистов — очень опасная нелепая штука для публичных фигур», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что у Вооруженных сил (ВС) России есть указание избегать ударов по мирным целям.

«Наши военные бьют только по центрам, где скопились либо вооруженные силы, либо доставленное с Запада стратегическое оружие, либо какие-то другие сугубо военно-технические объекты. Это правило. Я убежден, что это правильно соблюдается всегда», — добавил он.

Ранее Алла Пугачева выложила фотографию пострадавшего ребенка на руках у женщины с подписью «Бог терпелив, но всему есть предел».

8 июля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Власти Украины сообщили, что под удар попал ряд объектов, в том числе детская больница, и обвинили в атаке ВС России. Президент Владимир Зеленский отметил, что в связи с этим страна запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на медучреждение упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

