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16:38, 9 июля 2024Культура

В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после слов о больнице в Киеве

В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после поста об обстреле больницы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом после слов об обстреле детской больницы в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

Журавлев заявил, что артистка дискредитирует Вооруженные силы России и работает на западную пропаганду. «В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации», — заключил он.

Ранее Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу на Украине. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Бог терпелив, но всему есть предел», — написала она.

До этого в Кремле сообщили, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что заявления Киева о якобы намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине «абсолютно не соответствуют действительности», а многочисленные фотографии и видеозаписи, снятые в Киеве, подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты системы ПВО Украины, которую запустили из расположенного в черте города зенитного ракетного комплекса.

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      Мария Рюрикова
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