Генсек НАТО допустил проведение блоком внешних военных операций

Столтенберг: НАТО будет и дальше проводить внешние военные операции

В будущем НАТО, скорее всего, будет и дальше проводить внешние военные операции за пределами границ государств-членов. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своей статье, подводящей итоги его руководства блоком.

«В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ», — написал глава НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что подобные операции всегда должны иметь четко обозначенные цели. «Мы должны четко понимать, чего силы НАТО могут достичь, а чего — нет», — добавил генсек.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что прибалтийские страны-члены НАТО уже начали строить военную инфраструктуру на границе с Российской Федерацией.