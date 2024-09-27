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15:56, 27 сентября 2024Бывший СССР

Страны Прибалтики начали строить военную инфраструктуру на границе с Россией

Патрушев: страны Прибалтики начали строить военную инфраструктуру у границы с РФ
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Страны Прибалтики уже начали строить военную инфраструктуру на границе с Российской Федерацией. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, Литва, Латвия и Эстония модернизируют военную инфраструктуру для приема сил НАТО. Начата практическая реализация соглашения прибалтийских стран о возведении оборонительной линии сооружений на границе с Россией, заключил Патрушев.

Ранее стало известно, что Литва запланировала разместить на своей территории около тысячи солдат США. Президент республики Гитанас Науседа заявил, что целью Вильнюса является непрерывное присутствие в Литве военного контингента США.

До этого МИД Латвии призвал дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России. Также в республике призвали снять с Украины ограничение по ударам вглубь России.

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      Илья Таксюр
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