Глава МИД Британии намекнул на разрешение ВСУ ударов вглубь России

Глава МИД Британии Лэмми призвал обеспечить Украину всем необходимым до зимы

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, отвечая на вопрос о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударов западным дальнобойным оружием вглубь России, намекнул на скорое принятия решения до начала зимы. Об этом сообщает n-tv.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем в очень сильной позиции, чтобы обеспечить Украину всем необходимым по мере приближения суровой зимы 2025 года», — сказал дипломат.

Глава британского внешнеполитического ведомства также потребовал от Запада проявить «мужество и абсолютную решимость» в помощи Украине.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что представители разведки США допускают силовой ответ с российской стороны на разрешение Украине использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России.