Американская разведка указала на риски разрешения Украине бить вглубь России. Чем это может обернуться для США и Европы?

NYT: разведка США предостерегла от разрешения для Украины бить вглубь РФ

Представители разведки США считают, что разрешение Украине использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России спровоцирует силовой ответ с российской стороны. По их мнению, это может изменить ход боевых действий, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Так как президент России Владимир Путин ранее уже дал понять, что если Киев будет бить вглубь российской территории западным оружием, Москва будет расценивать это как нападение со стороны НАТО, в спецслужбе указали, что Россия в ответ примет жесткие меры в отношении США и союзников. Так, не исключены удары по американской территории, которые принесут жертвы.

Еще одним возможным вариантом развития событий назвали активизацию диверсантов в Европе, которые начнут устраивать поджоги и налеты на американские и европейские военные базы. При этом первый сценарий разведчики считают более вероятным.

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Разрешение Украине бить вглубь России назвали не влияющим на ход конфликта

Источник газеты считает, что одобрение ударов западными союзниками Киева по РФ не переломит ход конфликта, так как следующие поставки оружия не обсуждались, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент обладают крайне ограниченным запасом. Также неизвестно, сколько в дальнейшем союзники Украины смогут передать ей дальнобойных ракет. Известно, что Киеву были предоставлены три типа ракетных систем большой дальности — американские ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP.

Ответственность разведчики перекладывают на американского президента Джо Байдена. На данный момент неизвестно, каков будет его ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского. При этом, как пишет The New York Times, даже если Байден одобрит разрешение на удары вглубь РФ, не исключено, что Киеву не смогут представить нового вооружения, так как у самих американских военных ограниченный запас ракет и им необходимо иметь резерв для собственных потенциальных военных нужд.

В Белом доме сообщили, что объявлений о смене подхода США по ударам вглубь РФ не ожидается

Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о смене подхода США по вопросу использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов по РФ по итогам встречи Байдена и Зеленского, которая состоялась тем же вечером, не ожидается. Во время прошедших переговоров лидер США анонсировал новый пакет военной помощи на 2,4 миллиарда долларов и обещал передать Киеву еще 5,5 миллиарда долларов, уже выделенные Конгрессом США.

При этом в тот же день Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW). Их передача позволит ВСУ увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации.