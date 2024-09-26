Весь мир обсуждает решение Путина изменить правила применения ядерного оружия. Как его слова восприняли на Западе?

FT: Путин предупредил Запад, пересматривая ядерную доктрину РФ

Заявление российского президента Владимира Путина об изменении ядерной доктрины страны, прозвучавшее на совещании Совбеза РФ, вызвало большой резонанс по всему миру. Глава государства сообщил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Крупные зарубежные издания посвятили словам Путина материалы, в которых проанализировали решение Москвы.

Financial Times

Британская и международная ежедневная деловая газета Financial Times (FT) назвала заявления российского главы предупреждением Западу. «Угрозы Путина стали четким сигналом западным союзникам Украины, в частности США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву бить по целям вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow», — подчеркнула газета.

Reuters

«Решение изменить официальную ядерную доктрину России — это ответ Кремля на дискуссии в США и Великобритании о том, стоит ли давать Украине разрешение бить западными ракетами по территории России», — заявило международное агентство Reuters.

В материале также указано, что украинский конфликт спровоцировал серьезнейшее со времен Карибского кризиса 1962 года противостояние между Россией и Западом. При этом Reuters отметило, что и Путин, и американский президент Джо Байден ранее предупреждали, что прямое столкновение Москвы с НАТО может привести к третьей мировой войне. О риске ядерной войны высказывался и экс-глава США Дональд Трамп, отмечается в статье.

Россия — крупнейшая в мире ядерная держава. Вместе Россия и США контролируют 88 процентов ядерных боеголовок мира Reuters

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

The Guardian

Британское издание The Guardian посвятило словам российского президента материал под заголовком «Владимир Путин предупреждает Запад, что он рассмотрит возможность применения ядерного оружия».

Эти комментарии [Путина] стали самым строгим на сегодня российским предупреждением Западу о недопустимости позволения Украине бить вглубь России с использованием западных ракет большой дальности The Guardian

В статье также напомнили о ранее прозвучавшем заявлении Путина, согласно которому, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь России своим оружием, то он вступит в прямой конфликт с Россией и Москва будет вынуждена принять ответные меры.

ABC

«Список стран с ядерным вооружением, которые могут быть вовлечены в это, включает Францию, Великобританию, Израиль и, самое важное, США, которые вместе с Россией контролируют 90 процентов всех ядерных боеголовок в мире», — заявляется в материале австралийской вещательной корпорации ABC. Так авторы статьи прокомментировали изменение, согласно которому агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Фото: mod_russia / Globallookpress.com

Вместе с тем ABC отметила, что неясно, какое влияние предупреждение Путина о ядерной доктрине возымеет на дискуссию о позволении Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что это решение (об ударах вглубь России западным оружием — прим. «Ленты.ру») поможет наносить точные удары по важным военным складам, но США действуют осторожно, опасаясь, что такой шаг может вызвать эскалацию и привести НАТО к прямому столкновению с Россией ABC

В то время как некоторые аналитики подвергают сомнениям предупреждения Москвы о применении ядерного оружия, другие полагают, что западным лидерам стоит серьезно относиться этим заявлениям, добавили в ABC.