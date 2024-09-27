Президент США Байден провел встречу с Зеленским 26 сентября

Президент США Джо Байден провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры прошли 26 сентября. Об этом сообщает C-SPAN.

Встреча длилась около часа, после чего президент Украины появился на пресс-конференции уже с вице-президентом США Камалой Харрис.

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину. Он также анонсировал новый пакет военной помощи на 2,4 миллиарда долларов. Кроме того, глава Белого дома обещал передать Украине 5,5 миллиарда долларов, уже выделенные Конгрессом США.

Президент Украины выразил благодарность главе Белого дома за двухпартийную поддержку Соединенных Штатов.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Зеленский проведут встречу 12 октября в Германии. Политики планируют в этот день обсудить «план победы» украинского лидера.

В свою очередь, американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис выразил мнение, что «план победы» президента Украины грозит масштабной войной в Европе против России с прямым участием США.