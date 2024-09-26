Байден и Зеленский проведут встречу в Германии 12 октября

Байден и Зеленский обсудят «план победы» на встрече в Германии 12 октября

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу 12 октября в Германии. Политики, в частности, обсудят «план победы» украинского лидера, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, так называемый «план победы» Зеленского является набором инициатив, который Вашингтону и Киеву предстоит глубже изучить в последующие недели.

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома уточнил, что по поручению американского президента его команде совместно с представителями Киева предстоит изучить предложения Зеленского.

Ранее издание The Economist написало, что Запад должен убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от «плана победы» и попыток вернуть подконтрольные России территории военным путем. По мнению авторов статьи, Киеву необходимо срочное изменение курса, поскольку оборонные линии могут рухнуть гораздо раньше, чем у Москвы закончатся военные ресурсы.

При этом американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис выразил мнение, что «план победы» президента Украины грозит масштабной войной в Европе против России с прямым участием США.