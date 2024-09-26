Economist: Запад должен убедить Зеленского отказаться от «плана победы»

Запад должен убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от «плана победы» и попыток вернуть подконтрольные России территории военным путем. К такому развитию событий призвало издание The Economist.

По мнению авторов статьи, Киеву необходимо срочное изменение курса, поскольку оборонные линии могут рухнуть гораздо раньше, чем у Москвы закончатся военные ресурсы. В то же время энергосистема республики в значительной мере уничтожена, растет усталость западных союзников и украинского общества, население уже не верит в перспективу полной победы.

«Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, настаивая на том, что армия Украины может вернуть все земли, занятые Россией с 2014 года, он оттолкнет сторонников Украины и еще больше расколет украинское общество», — пишет издание.

Вне зависимости от того, победит ли экс-президент США Дональд Трамп на выборах в ноябре, Киеву следует избрать новый подход и донести до общественности мысль, что «главным призом» остается поддержка Запада, а для возвращения территорий у страны нет ни людей, ни оружия.

Целью Украины в конфликте необходимо сделать удержание существующей линии фронта и перспективу стать «процветающей, прозападной демократией», что и будет победой, отмечается в материале. Западным лидерам после признания реалий нужно дать Украине гарантии безопасности и военный потенциал, а также перспективу вступления в НАТО без контролируемых Россией территорий. По мнению авторов статьи, это единственный способ прекратить боевые действия.

Ранее издание The Times писало, что в Вооруженных силах Украины не надеются на «план победы» президента Владимира Зеленского. В рядах ВСУ заявляют о численном преимуществе российских войск и о нехватке боеприпасов для отражения атак.