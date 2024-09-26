Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:43, 26 сентября 2024Бывший СССР

В США раскрыли замысел Зеленского против России

American Thinker: «план победы» Зеленского грозит масштабной войной в Европе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского грозит масштабной войной в Европе против России с прямым участием США. Об этом рассказал американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис в материале для American Thinker.

Офицер сообщил, что в случае принятия «плана победы» нынешним правительством США украинский конфликт может распространиться и на другие страны, а также стать ядерным. Он добавил, что в роли традиционного октябрьского «сюрприза» перед выборами в Америке в этот раз может выступить эскалация российско-украинского конфликта. Магиннис подчеркнул, что до него в принципе не стоило доводить, но из-за должностных преступлений президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис «мы оказались в очень серьезной ситуации».

Ранее издание The Times сообщило, что военные Вооруженных сил Украины в Донбассе не надеются на то, что «план победы» Зеленского способен сдержать наступление российских подразделений.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      В Донецке шесть пожарных пострадали в результате удара ВСУ

      В Мариуполе дети пострадали от найденного взрывоопасного предмета

      Супердолгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют

      Мужчина залил партнершу бетоном и попался через 16 лет после преступления

      В Иране предложили связать энергосети арабских стран с российскими

      Уролог назвал шесть основных причин импотенции

      В Италии отреагировали на обновление ядерной доктрины России

      Заботливый кит помог попавшему в ловушку сородичу и попал на видео

      Азербайджан заявил о скором завершении работы над мирным договором с Арменией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше