American Thinker: «план победы» Зеленского грозит масштабной войной в Европе

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского грозит масштабной войной в Европе против России с прямым участием США. Об этом рассказал американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис в материале для American Thinker.

Офицер сообщил, что в случае принятия «плана победы» нынешним правительством США украинский конфликт может распространиться и на другие страны, а также стать ядерным. Он добавил, что в роли традиционного октябрьского «сюрприза» перед выборами в Америке в этот раз может выступить эскалация российско-украинского конфликта. Магиннис подчеркнул, что до него в принципе не стоило доводить, но из-за должностных преступлений президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис «мы оказались в очень серьезной ситуации».

Ранее издание The Times сообщило, что военные Вооруженных сил Украины в Донбассе не надеются на то, что «план победы» Зеленского способен сдержать наступление российских подразделений.