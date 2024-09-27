Голливудская стилистка назвала четыре необходимые вещи для звездного гардероба

Стилист Мизрахи: оверсайз-рубашка и балетки необходимы для звездного гардероба

Голливудская стилистка Джейми Мизрахи назвала четыре необходимые вещи для звездного гардероба. Ее комментарий публикует Page Six.

Специалистка из Лос-Анджелеса, известная сотрудничеством с такими знаменитостями, как певицы Адель и Кэти Перри и актриса Дженнифер Лоуренс, включила в данный список балетки. По ее словам, данная обувь удобна и сочетается со всеми вещами.

Также создать звездный образ помогут оверсайз-рубашка на пуговицах и классические джинсы. В то же время важной деталью эксперт назвала хороший ремень. «Не стоит недооценивать силу аксессуаров», — подчеркнула собеседница издания.

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