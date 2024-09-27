Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 27 сентября 2024Ценности

Голливудская стилистка назвала четыре необходимые вещи для звездного гардероба

Стилист Мизрахи: оверсайз-рубашка и балетки необходимы для звездного гардероба

Фото: Freepik

Голливудская стилистка Джейми Мизрахи назвала четыре необходимые вещи для звездного гардероба. Ее комментарий публикует Page Six.

Специалистка из Лос-Анджелеса, известная сотрудничеством с такими знаменитостями, как певицы Адель и Кэти Перри и актриса Дженнифер Лоуренс, включила в данный список балетки. По ее словам, данная обувь удобна и сочетается со всеми вещами.

Также создать звездный образ помогут оверсайз-рубашка на пуговицах и классические джинсы. В то же время важной деталью эксперт назвала хороший ремень. «Не стоит недооценивать силу аксессуаров», — подчеркнула собеседница издания.

В августе звездная стилистка Кристина Эрлих назвала вечно модную одежду на осень.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      В российском зоопарке рассказали о подготовке манулов к зиме

      У российского космонавта появился вопрос к инопланетянам

      ФСБ предостерегла россиянина от связи с украинской организацией ради денег

      Зеленский пригласил Трампа на Украину

      Отказавшей в посадке россиянину авиакомпании пригрозили штрафом в полмиллиона рублей

      Названы самые популярные регионы для летнего отдыха в России

      В США назвали одного из организаторов визита Зеленского в Пенсильванию

      Создатель затонувшего батискафа предвидел свою гибель на дне океана и рисковал ради славы

      Российская преподавательница выманила деньги у шести иностранных студентов и попалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше