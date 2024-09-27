Google заявил о планах остаться в России

Компания Google сообщила, что намерена сохранить бесплатные сервисы в России

Компания Google заявила о планах остаться в России. Об этом сообщают «Известия».

В корпорации заявили, что им известно о проблемах с использованием аккаунтов у российских пользователей.

Google подчеркнула, что работает над тем, чтобы решить эти сложности. «Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — заявила компания о своих намерениях.

26 сентября Минцифры подтвердило, что Google ограничила россиянам возможность создавать аккаунты. Пользователям из России посоветовали перенести все важные данные из системы. В ведомстве подчеркнули, что россияне могут подумать о переходе на российские сервисы.

В начале сентября сообщалось, что компания запретила создавать аккаунты, используя для регистрации российские номера телефонов. При попытке подтвердить учетную запись таким способом появлялось сообщение об ошибке.