Google запретил регистрировать аккаунты на российские номера

Google запретил создавать аккаунты, используя российские номера телефонов

Компания Google запретила создавать учетные записи, используя для регистрации российские номера телефонов. Об этом сообщает Telegram-канал «Эксплойт».

Отмечается, что при попытке подтвердить новый аккаунт с помощью российского номера телефона появляется сообщение об ошибке. «Этот номер нельзя использовать для подтверждения», — говорится в нем. Издание отмечает, что попробовало привязать аккаунты к пяти российским номерам.

«Эксплойт» предположил, что причиной может быть серверный сбой компании или окончание срока действия договора с компанией, рассылающей коды подтверждения.

В июне стало известно, что США запретили компаниям и физическим лицам предоставлять некоторые IT-услуги на территории России. Отмечалось, что под запретом оказались услуги IT-поддержки или облачные услуги, а также консалтинговые услуги и дизайнерские предложения в области информационных технологий. Отмечалось, что ограничительные меры вступят в силу 12 сентября.

