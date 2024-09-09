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16:06, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Google запретил регистрировать аккаунты на российские номера

Google запретил создавать аккаунты, используя российские номера телефонов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Компания Google запретила создавать учетные записи, используя для регистрации российские номера телефонов. Об этом сообщает Telegram-канал «Эксплойт».

Отмечается, что при попытке подтвердить новый аккаунт с помощью российского номера телефона появляется сообщение об ошибке. «Этот номер нельзя использовать для подтверждения», — говорится в нем. Издание отмечает, что попробовало привязать аккаунты к пяти российским номерам.

«Эксплойт» предположил, что причиной может быть серверный сбой компании или окончание срока действия договора с компанией, рассылающей коды подтверждения.

В июне стало известно, что США запретили компаниям и физическим лицам предоставлять некоторые IT-услуги на территории России. Отмечалось, что под запретом оказались услуги IT-поддержки или облачные услуги, а также консалтинговые услуги и дизайнерские предложения в области информационных технологий. Отмечалось, что ограничительные меры вступят в силу 12 сентября.

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