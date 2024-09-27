Харрис и Зеленский обсудили поддержку энергосистемы Украины

Харрис и Зеленский обсудили помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Вице-президент приветствовала продолжающийся прогресс Украины в реформах верховенства права и усилиях по борьбе с коррупцией, они обсудили продолжающуюся поддержку США в укреплении гражданской энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в документе.