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09:36, 27 сентября 2024Мир

Харрис и Зеленский обсудили поддержку энергосистемы Украины

Харрис и Зеленский обсудили помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Вице-президент приветствовала продолжающийся прогресс Украины в реформах верховенства права и усилиях по борьбе с коррупцией, они обсудили продолжающуюся поддержку США в укреплении гражданской энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в документе.

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      Семен Александров
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