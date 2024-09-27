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18:30, 27 сентября 2024Путешествия

Иранец обворовал россиянку у отеля в Таиланде и попал на видео

Khaosod: иранец обворовал россиянку у отеля в Бангкоке и попал на видео

Полиция Таиланда задержала гражданина Ирана, который обворовал россиянку в Бангкоке. Преступник попал на видео, которым поделился портал Khaosod.

15 сентября российская туристка пожаловалась правоохранителям, что мужчина ограбил ее у отеля Ibis. Он обманом заставил ее показать деньги в сумочке, а затем выхватил купюры и убежал.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и определили личность злоумышленника, им оказался 41-летний иранец Тунг Махамек. Полиция поймала вора 24 сентября, во время допроса он признался, что брал деньги только на повседневные расходы.

Ранее в Бангкоке гид напал на туристку из Китая, потому что она отказалась купить что-то в ювелирном магазине. Он обвинил женщину в неуважении к нему и толкнул ее, когда та начала снимать его на телефон.

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      Мария Борисова
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