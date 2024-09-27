Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном платье 2008 года

Ирина Шейк пришла день рождения певицы Розалии в откровенном платье 2008 года

Российская супермодель Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном наряде из коллекции 2008 года. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица посетила торжество по случаю дня рождения испанской певицы Розалии. Она предстала перед гостями в асимметричном черном платье в белый горох с красным подъюбником и аппликацией в виде губ. При этом сбоку данный предмет гардероба бренда Comme des Garcons имел разрез, обнажавший тело знаменитости в нижнем белье.

Также модель надела ботфорты, распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж с широкими черными стрелками.

Ранее в сентябре Ирина Шейк в прозрачном платье без бюстгальтера также посетила мероприятие Vogue Italia 60th Anniversary x Ray-Ban в рамках Недели моды в Милане.