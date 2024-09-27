Из-за замаскировавшейся под грипп болезни юный пианист лишился рук и ног

Mirror: юному пианисту ампутировали руки и ноги из-за пневмонии

14-летнему пианисту Матиасу Урибе врачи ампутировали руки и ноги после появления у него симптомов гриппа. Историю юного музыканта, лишившегося всех конечностей из-за замаскировавшейся под вирусную инфекцию смертельно опасной болезни, рассказало издание Mirror.

Родители подростка обратились за медицинской помощью, рассказав, что их сына беспокоит затянувшийся грипп. Врачи же диагностировали у него пневмонию и синдром стрептококкового токсического шока.

Урибе пережил остановку сердца. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за чего у него нарушилось кровоснабжение конечностей. Медики не смогли остановить начавшийся некроз и были вынуждены ампутировать юному пианисту обе руки и ноги.

С тех пор подросток перенес около десятка операций, и в будущем ему предстоит пережить еще несколько. Родители мальчика благодарят врачей за спасение сына и уверены, что он сможет адаптироваться к жизни с протезами.

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