Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:25, 27 сентября 2024Забота о себе

Из-за замаскировавшейся под грипп болезни юный пианист лишился рук и ног

Mirror: юному пианисту ампутировали руки и ноги из-за пневмонии

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

14-летнему пианисту Матиасу Урибе врачи ампутировали руки и ноги после появления у него симптомов гриппа. Историю юного музыканта, лишившегося всех конечностей из-за замаскировавшейся под вирусную инфекцию смертельно опасной болезни, рассказало издание Mirror.

Родители подростка обратились за медицинской помощью, рассказав, что их сына беспокоит затянувшийся грипп. Врачи же диагностировали у него пневмонию и синдром стрептококкового токсического шока.

Урибе пережил остановку сердца. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за чего у него нарушилось кровоснабжение конечностей. Медики не смогли остановить начавшийся некроз и были вынуждены ампутировать юному пианисту обе руки и ноги.

С тех пор подросток перенес около десятка операций, и в будущем ему предстоит пережить еще несколько. Родители мальчика благодарят врачей за спасение сына и уверены, что он сможет адаптироваться к жизни с протезами.

box#3297241

Ранее хирург Светлана Лисовская назвала веский повод показать ребенка хирургу. Она призвала делать это, если родинка у ребенка начинает менять внешний вид.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер Ореховской ОПГ готовится к отправке в зону СВО. Пожизненно осужденный Ося начал приводить себя в спортивную форму

      Блогера Варламова решили привлечь к уголовной ответственности за иноагентство

      В российской Арктике обнаружили способного выживать в жидком азоте водяного медведя

      Лукашенко порассуждал об альтернативах на посту президента

      Сектанты потребовали у властей российского города полмиллиарда рублей за одно здание

      Премьер Грузии назвал ребячеством отказ Байдена приглашать его на ужин

      Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов

      Из-за замаскировавшейся под грипп болезни юный пианист лишился рук и ног

      Одна деталь во внешности возлюбленной Тимати в прозрачном боди смутила пользователей сети

      Дети из Красноярского края надышались отравой из-за плохого проветривания дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше