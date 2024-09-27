Армия Израиля впервые призвала жителей Бейрута эвакуироваться из ряда районов

Армия Израиля призвала жителей Бейрута эвакуироваться из ряда районов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые призвала жителей Бейрута эвакуироваться из ряда районов города, заявил официальный представитель армии Израиля на арабском языке Авихай Эдри, пишет ТАСС.

Представитель ЦАХАЛ записал видеообращение, в котором рассказал о необходимости эвакуироваться из нескольких зданий, расположенных в квартале Эль-Лейлаки и предместье Эль-Хадас.

Военные также опубликовали схему указанных районов, на которой отмечены здания, якобы использующиеся движением «Хезболлах» в качестве военных объектов. По словам военных, необходимо держаться от этих зданий на расстоянии не менее 500 метров.

Ранее израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут, заявил, что Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном.