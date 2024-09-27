Израиль отказался признать наличие конфликта с Ливаном

Постпред ООН Данон: Израиль считает, что не находится в конфликте с Ливаном

Израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут, заявил, что Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном. Его слова приводит РИА Новости.

Данон также призвал ливанцев не дать движению «Хезболла» начать новую ливано-израильскую войну.

«У нас нет конфликта с Ливаном… я призываю ливанский народ говорить открыто и оказывать давление, не дав "Хезболле" разделить Ливан для очередной войны против Израиля», — сказал постпред на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильская армия нанесла удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения «была намеренно построена под жилыми зданиями» Бейрута.