Израиль перехватил выпущенную из Йемена ракету

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила выпущенную из Йемена ракету. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Ракету перехватила система ПВО Arrow. После перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы. Речь идет о боеприпасе класса «земля-земля», его перехватили за пределами территории Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.

Как пишет The Times of Israel, из-за пуска ракеты звучали сирены в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна продолжит мощно атаковать ливанское движение «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех своих целей.