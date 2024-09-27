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03:03, 27 сентября 2024Мир

Израиль перехватил выпущенную из Йемена ракету

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила выпущенную из Йемена ракету. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Ракету перехватила система ПВО Arrow. После перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы. Речь идет о боеприпасе класса «земля-земля», его перехватили за пределами территории Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.

Как пишет The Times of Israel, из-за пуска ракеты звучали сирены в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна продолжит мощно атаковать ливанское движение «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех своих целей.

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      Марина Совина
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