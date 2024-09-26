Нетаньяху назвал условия прекращения атак на «Хезболлу»

Нетаньяху: Израиль продолжит атаковать «Хезболлу», пока не достигнет всех целей

Израиль продолжит мощно атаковать ливанское движение «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех своих целей. Условия прекращения боевых действий назвал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит пресс-служба политика в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем наносить мощные удары по "Хезболлах", и мы не остановимся, пока не достигнем всех наших целей, прежде всего безопасного возвращения жителей севера Израиля в свои дома», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что прибыл на сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) с родственниками заложников ХАМАС. Таким образом он рассчитывает «донести позицию Израиля до мирового сообщества».

17 сентября в нескольких регионах Ливана произошли массовые взрывы пейджеров. В министерстве здравоохранения республики рассказали, что в результате взрыва пейджеров пострадали четыре тысячи граждан.

Позже арабский канал «Аль-Маядин» сообщил, что заложенную в ливанские пейджеры взрывчатку разработали таким образом, чтобы ее нельзя было обнаружить сканерами.

