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15:11, 27 сентября 2024Мир

Калифорния официально извинилась перед афроамериканцами

Губернатор Калифорнии подписал официальные извинения перед афроамериканцами

Фото: Marco Bello / Reuters

Губернатор Калифорнии подписал документ с официальными извинениями перед афроамериканцами за вред, нанесенный рабством и дискриминацией. Об этом говорится в заявлении на сайте главы штата.

«Опираясь на десятилетия работы, Калифорния теперь делает еще один важный шаг вперед в признании серьезных несправедливостей прошлого и возмещении причиненного вреда», — заявил он.

В документе говорится, что официальные извинения будут увековечены на мемориальной доске в Капитолии штата.

Ранее король Нидерландов Виллем-Александр извинился за роль страны в работорговле и невмешательство предыдущих королей в происходящее. По его словам, из всех форм несвободы рабство является самым унизительным. Он добавил, что последствия все еще ощущаются, в том числе, из-за расизма.

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