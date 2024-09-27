Калифорния официально извинилась перед афроамериканцами

Губернатор Калифорнии подписал официальные извинения перед афроамериканцами

Губернатор Калифорнии подписал документ с официальными извинениями перед афроамериканцами за вред, нанесенный рабством и дискриминацией. Об этом говорится в заявлении на сайте главы штата.

«Опираясь на десятилетия работы, Калифорния теперь делает еще один важный шаг вперед в признании серьезных несправедливостей прошлого и возмещении причиненного вреда», — заявил он.

В документе говорится, что официальные извинения будут увековечены на мемориальной доске в Капитолии штата.

Ранее король Нидерландов Виллем-Александр извинился за роль страны в работорговле и невмешательство предыдущих королей в происходящее. По его словам, из всех форм несвободы рабство является самым унизительным. Он добавил, что последствия все еще ощущаются, в том числе, из-за расизма.