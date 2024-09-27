Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:52, 27 сентября 2024Ценности

Кайли Дженнер в наряде с откровенным декольте появилась на модном показе

Кайли Дженнер в платье с откровенным декольте появилась на показе Schiaparelli

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном наряде появилась на показе итальянского бренда Schiaparelli, организованном в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых показала свой образ для мероприятия. Так, на размещенных кадрах Дженнер предстала в облегающем черном платье, оформленном глубоким декольте и белыми лямками. При этом она дополнила свой внешний вид массивными золотыми браслетами.

Кроме того, визажисты нанесли на веки бизнесвумен легкие серые тени и оформили губы нюдовой помадой. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их у лица в объемные волны.

Ранее сообщалось, что Дженнер кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Тогда телезвезда опубликовала серию снимков, на которых запечатлела себя в салоне автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько взрывов прогремело на заправке в Дагестане. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами могут находиться люди

      15 стран заявили о готовности присоединиться к урегулированию конфликта на Украине

      В МИД оценили реакцию Запада на изменение ядерной доктрины России

      В Пентагоне заявили о важности подготовки летчиков Украины для F-16

      В Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования президента

      Зеленский представил Трампу свой «план победы»

      Российские военные освободили четыре населенных пункта за неделю

      Два человека пострадали в результате детонации дрона в российском селе

      Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до десяти

      Бывшая девушка Хью Хефнера рассказала о полном экскрементов особняке Playboy

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше