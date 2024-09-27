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22:07, 27 сентября 2024Мир

Кеннеди-младший обвинил Байдена в провокации России

Кеннеди-младший: администрация Байдена провоцировала РФ начать конфликт с Киевом
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший участник президентской гонки в США Роберт Кеннеди-младший заявил, что администрация президента США Джо Байдена провоцировала российские власти начать военные действия на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что за два дня до начала конфликта вице-президент США Камала Харрис отправилась в Германию и «четко заявила», что США расширяют НАТО на Украину.

«Нам не сказали, что [президент России] Владимир Путин и все остальные российские лидеры говорили на протяжении 30 лет: "Если вы войдете на Украину, мы предпримем ответные военные действия, для нас это красная линия"», — заявил Кеннеди-младший.

Он отметил, что раньше Демократическая партия была «партией мира, а сегодня это партия войны».

Ранее Кеннеди-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после неудач украинской армии на поле боя пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. Он отметил, что для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу.

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      Марина Совина
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