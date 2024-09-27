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14:20, 27 сентября 2024Экономика

Россияне бросились скупать пикапы одного китайского бренда

«Автостат»: JAC второй месяц подряд удерживает лидерство на рынке пикапов в РФ

Фото: JAC

По итогам августа 2024 года суммарные объемы продаж новых пикапов в России увеличились на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 2751 единицу. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Лидерство в этом сегменте авторынка РФ второй месяц подряд удерживает китайский автобренд JAC, уточнили эксперты. В конце лета продажи пикапов под этой маркой в стране составили 633 единицы. Таким образом, на долю машин данного бренда пришлось в общей сложности чуть меньше 25 процентов от всех продаж подобных транспортных средств.

На второй строчке рейтинга оказались пикапы еще одного китайского бренда — Great Wall. В августе они разошлись тиражом в 592 единицы. Тройку лидеров в этом сегменте замкнула марка из КНР Changan с результатом в 351 проданный пикап. На четвертой строчке расположился отечественный УАЗ (335 штук), а на пятом месте оказался Sollers (293).

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В целом по итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объемы продаж пикапов в России увеличились на 70 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 17 641 единицу. Самым популярным брендом в этой категории автомобилей оказался Great Wall, резюмировали аналитики.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о планах выпуска в России пикапов с гибридным двигателем. Производить подобные транспортные средства в стране намерена компания Sollers. Чиновник счел гибридную технологию гораздо более перспективной, чем полностью электрические двигатели. Это особенно касается тех россиян, которые проживают за чертой больших городов. На этом фоне Мантуров пообещал простимулировать спрос на подобные автомобили в среднесрочной перспективе.

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