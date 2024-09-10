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09:15, 10 сентября 2024Экономика

В России собрались выпускать гибридные пикапы

Первый вице-премьер Мантуров анонсировал создание «Соллерсом» гибридных пикапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский автопроизводитель «Соллерс» хочет в краткосрочной перспективе освоить выпуск пикапов с гибридным двигателем. Об этом в интервью «Ведомостям» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Деталей проекта чиновник не привел, но заметил, что до сих пор считает гибридную технологию гораздо более перспективной, чем полностью электрические двигатели, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Мантуров пообещал, что в ближайшее время в стране будет сформирована поддержка спроса на такие машины, хотя пока не ясно, в какой форме.

Также в интервью первый вице-премьер признался, что не верит в возвращение западных автопроизводителей, которые создавали в России производства, но ушли после начала боевых действий на Украине в 2022 году. По его мнению, компании не воспользуются опционами на возврат даже после завершения горячей фазы конфликта.

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При этом Мантуров ушел от ответа по поводу новых мер борьбы с китайским импортом автомобилей, которые занимают уже почти две трети российского рынка. Он подчеркнул, что искусственно закрывать рынок не хотелось бы, а надо создавать условия для локализации производства. «Посмотрите, какие преференции есть у местных игроков авторынка — это субсидии на НИОКР, на затраты по реинжинирингу, льготные займы Фонда развития промышленности, кластерная инвестиционная платформа, программы стимулирования спроса», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября, который приведет к повышению цен на китайские автомобили, на границе с КНР возникли заторы из фур и автовозов. Дилеры хотят успеть ввести как можно больше автомобилей в Россию на текущих условиях.

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      Платон Щукин
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