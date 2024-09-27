Кремль обвинил Запад в попытке изолировать Калининградскую область

Помощник президента Патрушев: Запад пытается изолировать Калининградскую область

Западные страны всячески пытаются изолировать Калининградскую область, осложняя транзит и транспортное сообщение региона с основной территорией России. Об этом сообщил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

«Страны Запада идут на максимальное осложнение грузопассажирского транзита в Калининград», — сказал чиновник, отметив, что перевозка 80 процентов необходимых товаров в область фактически ограничена.

В сложившихся условиях российские власти вынуждены в срочном порядке переориентироваться на морские маршруты снабжения Калининградской области, подчеркнул Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО на военных учениях регулярно отрабатывает сценарии борьбы с Россией.