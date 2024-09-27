Патрушев предупредил об отработке сценариев борьбы с Россией на учениях НАТО

Патрушев: на учениях НАТО отрабатывает сценарии борьбы с Россией

НАТО на военных учениях регулярно отрабатывает сценарии борьбы с Россией. Об этом на совещании в Калининградской области предупредил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

«В Балтийском регионе страны НАТО регулярно проводят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики», — сказал он.

По его словам, примером могут служить такие маневры Североатлантического альянса, как Steadfast Defender, проходившие весной 2024 года.

Ранее Патрушев заявил о планах России усилить флот в ответ на действия США и Японии. Он отметил, что российская политика в морской сфере направлена на продолжение развития войск и системы базирования Тихоокеанского флота.