Лидер Гаити потребовал в ООН репараций от Франции

Леблан потребовал от Франции репарации за ущерб от выкупа за независимость Гаити

Гаити требует репарации от Франции для компенсации потерь, которые понесла страна во время обретения независимости. Об этом заявил председатель переходного президентского совета страны Эдгар Леблан в ходе выступления на Генассамблее ООН. Трансляция велась на сайте всемирной организации.

По словам Леблана, Гаити была «первой в мире независимой страной чернокожих», но ее развитие затормозила Франция, требовавшая выкуп за признание суверенитета, что ввергло страну в «порочный круг обнищания».

Лидер карибского государства призвал Париж признать моральный и исторический долг, а также осуществить необходимые действия по возмещению ущерба, которые позволили бы народу Гаити освободиться от «невидимых оков несправедливого прошлого».

В апреле в Гаити привели к присяге временный президентский совет до выборов, которые должны состояться в 2025 году. Таким образом власти Гаити отреагировали на беспорядки, которые начались в феврале из-за роста активности криминальных группировок.

Ситуация в Гаити обострилась после июля 2021 года, когда неизвестные ликвидировали президента страны Жовенеля Моиза. Инцидент спровоцировал политический кризис и начало фактического безвластия. В стране до сих пор не был избран новый глава государства, а премьер-министр Ариэль Анри так и не смог справиться с ростом влияния криминальных группировок.