Лидер Гаити потребовал в ООН репараций от Франции

Гаити требует репарации от Франции для компенсации потерь, которые понесла страна во время обретения независимости. Об этом заявил председатель переходного президентского совета страны Эдгар Леблан в ходе выступления на Генассамблее ООН. Трансляция велась на сайте всемирной организации.
По словам Леблана, Гаити была «первой в мире независимой страной чернокожих», но ее развитие затормозила Франция, требовавшая выкуп за признание суверенитета, что ввергло страну в «порочный круг обнищания».
Лидер карибского государства призвал Париж признать моральный и исторический долг, а также осуществить необходимые действия по возмещению ущерба, которые позволили бы народу Гаити освободиться от «невидимых оков несправедливого прошлого».
В апреле в Гаити привели к присяге временный президентский совет до выборов, которые должны состояться в 2025 году. Таким образом власти Гаити отреагировали на беспорядки, которые начались в феврале из-за роста активности криминальных группировок.
Ситуация в Гаити обострилась после июля 2021 года, когда неизвестные ликвидировали президента страны Жовенеля Моиза. Инцидент спровоцировал политический кризис и начало фактического безвластия. В стране до сих пор не был избран новый глава государства, а премьер-министр Ариэль Анри так и не смог справиться с ростом влияния криминальных группировок.