Луганская школьница Савенкова: Европа не переживет Третьей мировой войны

Луганская школьница Фаина Савенкова обратилась к главе евродипломатии Жозепу Боррелю и заявила, что поставки оружия Западом виноваты в гибели россиян и украинцев. Об этом девочка рассказала РИА Новости.

В обращении к Боррелю она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают ее родной Луганск из поставляемого Западом оружия, в результате чего число жертв среди детей растет.

Также школьница обвинила лично Борреля в развязывании конфликта. Она предупредила, что после окончания боевых действий европейские политики будут прокляты.

«Вы хорошо знаете, что Европа не переживет третьей мировой войны, но своими поставками оружия и высокопарными словами о противостоянии с Россией вы ведете к большой войне. Украина — не жертва, а организатор конфликта, где НАТО — участник», — резюмировала Савенкова.

Ранее Савенкова пригласила экс-президента США Дональда Трампа посетить Донбасс. Она написала политику открытое письмо, в котором попросила его остановить поставки западных вооружений Украине.

