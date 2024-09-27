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05:31, 27 сентября 2024Бывший СССР

Луганская школьница обратилась к Боррелю

Луганская школьница Савенкова: Европа не переживет Третьей мировой войны

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Луганская школьница Фаина Савенкова обратилась к главе евродипломатии Жозепу Боррелю и заявила, что поставки оружия Западом виноваты в гибели россиян и украинцев. Об этом девочка рассказала РИА Новости.

В обращении к Боррелю она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают ее родной Луганск из поставляемого Западом оружия, в результате чего число жертв среди детей растет.
Также школьница обвинила лично Борреля в развязывании конфликта. Она предупредила, что после окончания боевых действий европейские политики будут прокляты.

«Вы хорошо знаете, что Европа не переживет третьей мировой войны, но своими поставками оружия и высокопарными словами о противостоянии с Россией вы ведете к большой войне. Украина — не жертва, а организатор конфликта, где НАТО — участник», — резюмировала Савенкова.

Ранее Савенкова пригласила экс-президента США Дональда Трампа посетить Донбасс. Она написала политику открытое письмо, в котором попросила его остановить поставки западных вооружений Украине.

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      Евгений Силаев
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