Лукашенко на «Открытом микрофоне» назвал один интересный «сериал»

Лукашенко: выборы в США превратили в интересный и захватывающий сериал

Выборы в Соединенных Штатах Америки (США) превратили из политического процесса в интересный и захватывающий сериал. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Открытого микрофона» со студентами Минска, пишет агентство «БелТА».

«Сейчас читаю о том, как проходит электоральная кампания в США. И думаю, что весь мир следит. Почему? Потому что превратили политический процесс в целый интересный, захватывающий сериал», — прокомментировал Лукашенко.

По словам главы республики, напряженная борьба между кандидатами Дональдом Трампом и Камалой Харрис сильно выделяется из ряда других политических событий в мире.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что США хотят решить проблему с Россией за счет Украины и Белоруссии. «Нашими руками нас будут убивать, поэтому надо остановиться», — сообщил глава республики.