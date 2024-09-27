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10:58, 27 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал фашизмом санкции против Белоруссии

Лукашенко: санкции против Белоруссии являются фашизмом

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вводимые против страны санкции проявлением фашизма. Его слова передает БелТА.

«Послушайте, как можно так низко пасть, чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей. (...) Это фашизм», — заявил белорусский лидер.

По его словам, республика не должна зависеть от производителей, которые таким образом «отыгрываются на стариках и детях».

Ранее Лукашенко рассказал о сложных временах из-за предстоящих выборов президента республики в 2025 году. Причина состоит в готовящемся вооруженном восстании белорусской оппозиции, финансируемой с Запада, указал он.

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      Валентин Карант
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