Лукашенко назвал фашизмом санкции против Белоруссии

Лукашенко: санкции против Белоруссии являются фашизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вводимые против страны санкции проявлением фашизма. Его слова передает БелТА.

«Послушайте, как можно так низко пасть, чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей. (...) Это фашизм», — заявил белорусский лидер.

По его словам, республика не должна зависеть от производителей, которые таким образом «отыгрываются на стариках и детях».

Ранее Лукашенко рассказал о сложных временах из-за предстоящих выборов президента республики в 2025 году. Причина состоит в готовящемся вооруженном восстании белорусской оппозиции, финансируемой с Запада, указал он.