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13:28, 26 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко предрек вооруженное восстание против него

Президент Белоруссии Лукашенко: оппозиции на Западе дадут деньги на восстание

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Белорусской оппозиции на Западе дадут деньги на вооруженное восстание против нынешнего президента республики Александра Лукашенко. Об этом заявил сам глава государства, передает ТАСС.

Лукашенко рассказал о сложных временах из-за предстоящих выборов президента республики в 2025 году. Причина состоит в готовящемся вооруженном восстании белорусской оппозиции, финансируемой с Запада, указал он.

По словам Лукашенко, белорусская оппозиция является непопулярной. «Поэтому им сказали: "Ребята, болтовня — это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное — на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание"», — объяснил президент.

Ранее в Белоруссии признали террористическим полк имени Кастуся Калиновского, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины. Представители вооруженного формирования используют ту же символику, что и белорусская оппозиция в эмиграции.

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      Сергей Болиев
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