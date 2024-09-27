Лукашенко заявил, что не видит альтернатив на посту президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит альтернатив на посту президента Белоруссии. Об этом передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко порассуждал об альтернативах на посту президента после его возможного ухода с должности. По его словам, высшие белорусские чиновники могут превосходить его в отдельных навыках, но уступают по совокупности качеств.

«Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю», — заявил белорусский президент. При этом он подчеркнул, что представители белорусской элиты обладают уникальными качествами.

Ранее Лукашенко предрек вооруженное восстание против него. По его словам, белорусской оппозиции на Западе дадут деньги на вооруженный мятеж.