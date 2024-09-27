Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 27 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко порассуждал об альтернативах на посту президента

Лукашенко заявил, что не видит альтернатив на посту президента Белоруссии

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит альтернатив на посту президента Белоруссии. Об этом передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко порассуждал об альтернативах на посту президента после его возможного ухода с должности. По его словам, высшие белорусские чиновники могут превосходить его в отдельных навыках, но уступают по совокупности качеств.

«Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю», — заявил белорусский президент. При этом он подчеркнул, что представители белорусской элиты обладают уникальными качествами.

Ранее Лукашенко предрек вооруженное восстание против него. По его словам, белорусской оппозиции на Западе дадут деньги на вооруженный мятеж.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер Ореховской ОПГ готовится к отправке в зону СВО. Пожизненно осужденный Ося начал приводить себя в спортивную форму

      СК начал проверку после спасения мужчины из рабства в Тюменской области

      Комбат ВСУ предрек продвижение Армии России в любую погоду

      Обнаружена солнечная система с белым карликом

      Блогера Варламова решили привлечь к уголовной ответственности за иноагентство

      В российской Арктике обнаружили способного выживать в жидком азоте водяного медведя

      Лукашенко порассуждал об альтернативах на посту президента

      Сектанты потребовали у властей российского города полмиллиарда рублей за одно здание

      Премьер Грузии назвал ребячеством отказ Байдена приглашать его на ужин

      Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше