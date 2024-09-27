Лукашенко поручил разработать умную деревню в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко поручил разработать умную деревню

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать умную деревню. Об этом он заявил на мероприятии «Открытый микрофон с президентом», цитирует БЕЛТА.

Он отметил, что умную деревню проще создать, чем город. По его словам, необходимо взять разработку «умный город» и создать на основе этого деревню. «Там несколько люди другие, но тем не менее это можно. Если у вас есть такая идея и под нее есть люди, давайте сделаем», — сказал белорусский глава.

Лукашенко подчеркнул, что в деревню нужно направлять технологии, так как она кормит и одевает город. Кроме того, по его мнению, Белоруссия не может существовать без деревни.

Ранее лидер страны анонсировал создание белорусского мобильного телефона со своим программным обеспечением. Как он напомнил, в республике «даже ноутбук свой сделали». Кроме того, в Белоруссии производятся современные автобусы, электробусы и другая техника.