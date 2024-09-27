Лукашенко анонсировал создание белорусского мобильного телефона

Лукашенко назвал вопросом безопасности создание белорусского мобильного телефона

В Белоруссии создадут мобильный телефон со своим программным обеспечением, рассказал президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Глава государства напомнил, что в Белоруссии «даже ноутбук свой сделали», производятся современные автобусы и электробусы, а также другая техника, которая по качеству не уступает импортным образцам.

«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать», — анонсировал Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля. Он отметил, что в случае с гаджетами речь идет о национальной безопасности.

Ранее белорусский президент удивился проблемам с качеством производимых предприятиями товаров. Отдельно он раскритиковал станкостроение, где не используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект, и призвал промышленников «засучить рукава и работать на российском рынке».