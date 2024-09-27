Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 27 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о британском следе в событиях в Буче

Лукашенко: события в Буче являются операцией Великобритании

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

События в Буче весной 2022 года являются информационно-психологической операцией Великобритании. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА» в своем Telegram-канале.

Глава республики рассказал о феномене информационно-психологических операций со стороны стран Запада. В качестве примера он привел события на севере Украины в конце марта 2022 года.

«Помните — Буча в Украине? Это была информационно-психологическая операция, и притом наша разведка четко установила, кто это был. Это были британцы, они организовывали. Наши молодцы, как они это отследили. Номера машин, и как приезжали туда и прочее», — заявил глава республики.

Он добавил, что в основе сегодняшней информационной войны должна быть только правда.

Ранее Лукашенко рассказал о своем страхе оказаться в плену у искусственного интеллекта. Он добавил, что главным в мировой истории всегда был и будет человек.

Весной 2022 года иностранные средства массовой информации представили кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода российских подразделений из населенного пункта. В Минобороны России это назвали провокацией и попыткой обвинить в произошедшем Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Байден усомнился в «плане победы» Зеленского

      90-летний турист дважды перенес остановку сердца на пляже и выжил

      Столтенберг подвел итоги своего пребывания на посту генсека НАТО

      Названы сроки передачи «Адмирала Исакова» флоту

      В российском городе полицейский и его сожительница спрятали наркотики у гаража и попались

      В Одессе соберут митинг против сноса памятника Пушкину

      Доказана возможность отклонения астероидов

      Дело возбудили после повреждения памятника «Аллеи возвращения домой»

      Саудовская Аравия объявила о коалиции по созданию независимой Палестины

      Суд взыскал с уехавшего из России Никиты Преснякова долг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше