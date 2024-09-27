Лукашенко рассказал о британском следе в событиях в Буче

Лукашенко: события в Буче являются операцией Великобритании

События в Буче весной 2022 года являются информационно-психологической операцией Великобритании. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА» в своем Telegram-канале.

Глава республики рассказал о феномене информационно-психологических операций со стороны стран Запада. В качестве примера он привел события на севере Украины в конце марта 2022 года.

«Помните — Буча в Украине? Это была информационно-психологическая операция, и притом наша разведка четко установила, кто это был. Это были британцы, они организовывали. Наши молодцы, как они это отследили. Номера машин, и как приезжали туда и прочее», — заявил глава республики.

Он добавил, что в основе сегодняшней информационной войны должна быть только правда.

Ранее Лукашенко рассказал о своем страхе оказаться в плену у искусственного интеллекта. Он добавил, что главным в мировой истории всегда был и будет человек.

Весной 2022 года иностранные средства массовой информации представили кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода российских подразделений из населенного пункта. В Минобороны России это назвали провокацией и попыткой обвинить в произошедшем Москву.