Лукашенко рассказал о страхе оказаться в плену у искусственного интеллекта

Лукашенко: я боюсь, что мы будем в плену у искусственного интеллекта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не использует в работе продукты, основанные на технологии машинного обучения, и опасается, что человечество может оказаться в плену у искусственного интеллекта. Его слова передает БелТА.

«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем. Меня это очень волнует и настораживает», — заявил президент.

Он добавил, что в центре мировой истории был человек, и такой порядок вещей необходимо сохранить.

Ранее Лукашенко анонсировал создание белорусского мобильного телефона. По его словам, смартфон будет использовать белорусские технологии и собственное программное обеспечение.