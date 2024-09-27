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14:01, 27 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о страхе оказаться в плену у искусственного интеллекта

Лукашенко: я боюсь, что мы будем в плену у искусственного интеллекта

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не использует в работе продукты, основанные на технологии машинного обучения, и опасается, что человечество может оказаться в плену у искусственного интеллекта. Его слова передает БелТА.

«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем. Меня это очень волнует и настораживает», — заявил президент.

Он добавил, что в центре мировой истории был человек, и такой порядок вещей необходимо сохранить.

Ранее Лукашенко анонсировал создание белорусского мобильного телефона. По его словам, смартфон будет использовать белорусские технологии и собственное программное обеспечение.

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      Глеб Палехов
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