Мексика присоединится к «Друзьям мира»

Мексика присоединится к платформе по урегулированию конфликта на Украине

Мексика присоединится к создаваемой по инициативе стран Глобального Юга платформе «Друзья мира», призванной содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщила глава мексиканского МИД Алисия Барсена. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы участвуем в предложениях, выдвинутых странами Глобального Юга, и именно поэтому мы собираемся на эту встречу, которую созывают Бразилия и Китай. Послушаем, что они хотят сказать», — сказала дипломат, отметив, что в Мехико особенно озабочены растущей гонкой вооружений и выступают против финансирования украинской военной машины.

Ранее новый президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить официальный визит на Украину по приглашению президента республики Владимира Зеленского.