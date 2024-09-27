Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 27 сентября 2024Мир

Мексика присоединится к «Друзьям мира»

Мексика присоединится к платформе по урегулированию конфликта на Украине
Алисия Барсена

Алисия Барсена. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Мексика присоединится к создаваемой по инициативе стран Глобального Юга платформе «Друзья мира», призванной содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщила глава мексиканского МИД Алисия Барсена. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы участвуем в предложениях, выдвинутых странами Глобального Юга, и именно поэтому мы собираемся на эту встречу, которую созывают Бразилия и Китай. Послушаем, что они хотят сказать», — сказала дипломат, отметив, что в Мехико особенно озабочены растущей гонкой вооружений и выступают против финансирования украинской военной машины.

Ранее новый президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить официальный визит на Украину по приглашению президента республики Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько взрывов прогремело на заправке в Дагестане. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами могут находиться люди

      Пассажиры Air France смогут играть в видеоигры онлайн

      В Госдуме высказались о влиянии Украины на возвращение россиян на международные турниры

      Невролог посоветовал продукты для профилактики бессонницы

      Суд признал законным 12-летний приговор россиянину с двойным гражданством за госизмену

      Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

      Трамп допустил новую встречу с Зеленским

      Мексика присоединится к «Друзьям мира»

      София Вергара прошлась по улице в откровенном наряде и с сумкой за 1,7 миллиона рублей

      В российском зоопарке рассказали о подготовке манулов к зиме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше