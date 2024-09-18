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03:02, 18 сентября 2024Мир

Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину по приглашению Зеленского

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению Владимира Зеленского, которое он сделал ранее во время беседы с мексиканскими журналистами. Об этом пишет издание Excelsior.

«Я не думаю. Повторяю, мы основываемся на принципах внешней политики и конституции», — ответила Клаудия Шейнбаум на вопрос о планах посетить Украину.

Политик добавила, что внешняя политика Мексики определяется конституцией, «она очень ясная, достойная и миролюбивая». Шейнбаум подчеркнула, что «в основе нашей внешней политики будет находиться принцип поиска мирного разрешения конфликтов».

Также избранный президент Мексики отметила, что рассматривает возможность участия во встрече Группы двадцати (G20) в ноябре в Бразилии.

Ранее аналитик Наталья Еремина заявила, что цель Владимира Зеленского в настоящий момент заключается в том, чтобы боевые действия продолжались. Политолог добавила, что чем дольше конфликт длится, тем больше Зеленский может «притягивать на себя финансы».

Ранее Зеленский намекнул, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Политик выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности, без электроэнергии и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.

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      Марина Совина
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