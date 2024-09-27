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13:23, 27 сентября 2024Россия

Минобороны раскрыло недельные потери ВСУ

Минобороны России: за неделю ВСУ потеряли 16 140 бойцов в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 16 140 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Больше всего, по их данным, противник потерял в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Север», «Юг» и «Центр» — 3270, 5140 и 3380 человек личного состава соответственно.

Еще 4350 солдат украинские войска лишились во время боестолкновений с военнослужащими группировок войск «Запад», «Восток» и «Днепр», следует из недельной сводки оборонного ведомства.

Накануне стало известно, что авиация группировки войск «Запад» поразила пункт временной дислокации польских наемников Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Отмечается, что удару подвергся пункт противника в селе Богуславка, на него сбросили четыре авиабомбы.

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      Никита Абрамов
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