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13:29, 27 сентября 2024Россия

Минобороны России рассказало о взятых под контроль населенных пунктах в зоне СВО

МО: за неделю ВС России взяли Украинск, Мариновку, Григоровку и Острое в ДНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За неделю с 21 по 27 сентября Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По заявлению оборонного ведомства, под российский контроль перешли населенные пункты Украинск, Мариновка, Григоровка и Острое в Донецкой народной республике (ДНР).

В боях за первые два населенных пункта принимали участие военнослужащие группировки войск «Центр», а другие два брали под контроль бойцы группировки «Юг». В боях на этих направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) суммарно потеряли более 9000 военных, а также десятки единиц техники, среди которой — пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и два бронетранспортера М113.

Всего же с начала СВО российские войска уничтожили 646 самолетов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18434 танка и 26613 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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      Марк Леонов
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