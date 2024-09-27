Минобороны сообщило о новой атаке на российский регион

Минобороны России сообщило об атаке БПЛА на Белгородскую область

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По их данным, российским войскам удалось пресечь попытку удара беспилотника самолетного типа около 15:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель пострадал во время атаки беспилотного летательного аппарата на движущийся автомобиль. Атака, по его словам, произошла в селе Петровка.