The Economist: мобилизация на Украине кажется билетом в один конец

Мобилизация новобранцев на Украине напоминает билет в морг в один конец. Об этом, ссылаясь на офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет The Economist.

«После службы в армии нет четкого пути к увольнению, из-за чего мобилизация кажется билетом в морг в один конец. Около 5-10 процентов военнослужащих, находящихся на действительной службе, отсутствуют по собственному желанию», — пишет издание.

Отмечается, что украинские офицеры жалуются на состояние новобранцев, неприспособленных к боевым действиям, — многие из них слишком стары, больны или пьяны.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Василий Козуб призвал соотечественников покидать республику из-за ухудшающейся в стране ситуации. Он добавил, что его мобилизовали на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Командование, отправив его на позицию в зоне боевых действий, пообещало скорую ротацию, но этого так и не произошло.