Москвичей предупредили об опасной погоде

МЧС предупредило жителей Москвы о мощном ветре

В пятницу, 27 сентября, в Москве ожидаются мощный ветер и местами дождь. О непогоде жителей города предупредило столичное управление МЧС в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье на Москву обрушатся дожди и порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду. В пятницу ухудшение погоды ожидается с 12:00 до 21:00.

В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В МЧС призвали жителей и гостей столицы осторожно вести себя на автомобильных дорогах, не парковать машины под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов посоветовал москвичам попрощаться с солнцем. По его словам, в столицу придет похолодание.